На границе Литвы и Белорусии – очереди грузовиков

По данным Белорусского государственного пограничного комитета на 12 часов, на пограничных пунктах с белорусской стороны в очереди ждут около 500 грузовых автомобилей. Самая большая очередь образовалась на КПП Медининкай — здесь ожидают около 250 грузовиков. На КПП в Шальчининкай ждут около 150, а в Райгардасе — около 100 грузовиков.

"Под утро с белорусской стороны в Медининкай ждали около 400 грузовиков, сейчас очередь сократилась. Однако отрезок между белорусским и литовским пропускными пунктами, который неофициально называется нейтральной зоной, пуст и это означает, что белорусы осуществляют у себя процедуры и не пропускают столько автомобилей, сколько мы бы могли проверить", — пояснил BNS Г. Мишутис. По его словам, системы литовской таможни работают нормально, количество должностных работников также обычное. "Если бы Беларусь пропускала больше грузовиков, соответственно и мы бы проверяли больше. Если и есть рост ожидающих грузовиков, то проблема не на литовской стороне", — сказал он. По данным белорусских пограничников, на границе страны с Латвией в очереди стоят около 60 грузовиков, на границе с Польшей очередей нет.