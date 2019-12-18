На границе Киргизии и Таджикистана разгорается новый конфликт

На границе Киргизии и Таджикистана нарастает очередной кризис. В среду, 18 декабря, в ходе инцидента на неописанном участке киргизско-таджикской границы военнослужащий Внутренних войск МВД Киргизии и местный житель были ранены выстрелами из малокалиберного ружья с таджикской стороны. По данным Минздрава Киргизии, в Баткенскую областную объединенную больницу кроме них поступили еще четыре человекам с закрытыми черепно-мозговыми травмами.

Десятки жителей двух стран в селе Кок-Таш, через которую проходит условная линия границы, вступили в словесную перепалку, которая переросла в конфликт. "Около 80 граждан Киргизии и 100 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями", — заявила пресс-служба Госпогранслужбы (ГПС) Киргизии. На место конфликта прибыли представители пограничных ведомств двух стран, руководители областных администраций и сотрудники правоохранительных органов, которые проводили переговоры по улаживанию спора.

Недовольство строительством забора на неописанном участке границы

"Каждая из двух сторон проводит разъяснительную работу среди населения приграничных районов двух государств", — сообщили "Интерфаксу" в ГПС Киргизии. Первый замглавы ГПС Абдикарим Алимбаев вылетел в Баткенскую область и намерен приложить усилия для стабилизации обстановки.