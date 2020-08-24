24.08.2020, 10:53

На границе Финляндии и Норвегии возобновлен пограничный контроль


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На границе Финляндии и Норвегии возобновлен пограничный контроль
Foto: Eero Vabamägi

В понедельник возобновился пограничный контроль между Финляндией и Норвегией. Теперь границу, продолжительностью более 700 км, можно пересекать только через пограничные пункты, имея при себе необходимые для этого документы, пишет YLE.

Вместе с этим, с сегодняшнего дня люди, живущие в приграничных районах, могут более свободно передвигаться между Финляндией, Норвегией и Швецией при предъявлении доказательств об их месте жительства.

Кроме того, ограничения на поездки из Финляндии вновь затрагивают Исландию, Данию, Грецию, Германию и Мальту. Из стран, не входящих в Шенгенскую зону, ограничения снова касаются Ирландии, Сан Марино, Японии и Кипра.

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