На границе Финляндии и Норвегии возобновлен пограничный контроль
В понедельник возобновился пограничный контроль между Финляндией и Норвегией. Теперь границу, продолжительностью более 700 км, можно пересекать только через пограничные пункты, имея при себе необходимые для этого документы, пишет YLE.
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