На границе Финляндии и Норвегии возобновлен пограничный контроль

Вместе с этим, с сегодняшнего дня люди, живущие в приграничных районах, могут более свободно передвигаться между Финляндией, Норвегией и Швецией при предъявлении доказательств об их месте жительства.

Кроме того, ограничения на поездки из Финляндии вновь затрагивают Исландию, Данию, Грецию, Германию и Мальту. Из стран, не входящих в Шенгенскую зону, ограничения снова касаются Ирландии, Сан Марино, Японии и Кипра.