На границе Финляндии и Норвегии возобновлен пограничный контроль

В понедельник возобновился пограничный контроль между Финляндией и Норвегией. Теперь границу, продолжительностью более 700 км, можно пересекать только через пограничные пункты, имея при себе необходимые для этого документы, пишет YLE.
Вместе с этим, с сегодняшнего дня люди, живущие в приграничных районах, могут более свободно передвигаться между Финляндией, Норвегией и Швецией при предъявлении доказательств об их месте жительства.
Кроме того, ограничения на поездки из Финляндии вновь затрагивают Исландию, Данию, Грецию, Германию и Мальту. Из стран, не входящих в Шенгенскую зону, ограничения снова касаются Ирландии, Сан Марино, Японии и Кипра.
"Нищеброды приехали на Юг": жители Сочи и Крыма про отдыхающих
В тайном дневнике принцессы Дианы нашли шокирующую запись
Покинет ЦСКА: Яка Бийол может пополнить клуб «Анкарагюджю»
Во Владимире автобус с пассажирами протаранил столб