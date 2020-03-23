23.03.2020, 00:00

На фоне пандемии коронавируса в США выросли продажи оружия


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На фоне пандемии коронавируса в США выросли продажи оружия
Фото: Scanpix

Продажи огнестрельного оружия выросли в США на фоне пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC. По информации канала, выручка одного из крупных онлайн-магазинов оружия за февраль 2020 года выросла на 309%, количество заказов возросло на 222%.

Отмечается, что ряд полицейских участков выезжает лишь на вызовы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Как считает ABC, подобная динамика на рынке оружия объясняется сокращением числа полицейских операций из-за опасности распространения коронавируса.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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