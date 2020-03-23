На фоне пандемии коронавируса в США выросли продажи оружия

Продажи огнестрельного оружия выросли в США на фоне пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC. По информации канала, выручка одного из крупных онлайн-магазинов оружия за февраль 2020 года выросла на 309%, количество заказов возросло на 222%.
Отмечается, что ряд полицейских участков выезжает лишь на вызовы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Как считает ABC, подобная динамика на рынке оружия объясняется сокращением числа полицейских операций из-за опасности распространения коронавируса.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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