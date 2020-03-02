На Филиппинах вооруженный мужчина взял в заложники 30 человек

Как отмечается, инцидент произошел в местном торговом центре. Злоумышленник является бывшим охранником ТЦ, его заложники — сотрудники молла.

В настоящее время полиция ведет переговоры с мужчиной.

Известно, что ранен один человек, он госпитализирован.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.