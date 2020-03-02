На Филиппинах вооруженный мужчина взял в заложники 30 человек. Их освободили спустя 10 часов
На протяжении десяти часов бывший охранник торгового центра удерживал заложников. При освобождении никто не пострадал.
На протяжении десяти часов бывший охранник торгового центра удерживал заложников. При освобождении никто не пострадал.
На Филиппинах захвативший заложников в торговом центре отпустил находившихся в его власти людей. В понедельник, 2 марта, бывший охранник молла в Сан-Хуане близ Манилы сдался полиции после того, как был выполнен ряд его требований. Никто из заложников в ходе длившегося около 10 часов захвата не пострадал.
Главной претензией уволенного сотрудника службы охраны было "неравное обращение" со стороны руководства. В ходе переговоров он добился извинений от нескольких бывших коллег.
Ранее вооруженный пистолетом и ручными гранатами мужчина захватил в заложники около 30 человек. В ходе захвата один из охранников получил ранения и госпитализирован, сообщила полиция. Сотни посетителей и сотрудников молла были эвакуированы. Заложники — сотрудники торгового центра — находились в одном из офисов. По данным властей, это сотрудники торгового центра.
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