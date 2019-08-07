На Филиппинах бушует смертельная лихорадка. От нее погибло свыше 600 человек
Министерство здравоохранения Филиппин объявило эпидемию лихорадки Денге в связи с огромным количеством жертв. Об этом сообщает портал Lenta.ru.
Министерство здравоохранения Филиппин объявило эпидемию лихорадки Денге в связи с огромным количеством жертв. Об этом сообщает портал Lenta.ru.
По данным телеканала CNN, с начала 2019 года в стране уже зафиксировано 146 тысяч случаев заражения Денге, а от ее последствий скончалось 622 человека. Отмечается, что это на 98 процентов выше прошлогодних показателей. После объявления эпидемии в стране будут проведены специальные мероприятия по выявлению самых зараженных районов и противодействию ее распространения там.
Лихорадка Денге — опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии. Распространено в странах с тропическим и субтропическим климатом, в частности, в Индии, Китае, Таиланде, Индонезии, Малайзии, Мьянме, Вьетнаме, Судане, Мозамбике, Гондурасе, Коста-Рике, Бразилии и на Филиппинах.
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