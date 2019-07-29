На Фестивале чеснока в США произошла стрельба: не менее трех человек погибли, 12 пострадали

Он отметил, что это предварительные данные.

Полиция Гилроя также сообщила о жертвах, не уточнив количество погибших. "Полицейский департамент Гилроя и весь город сердцем находятся с жертвами сегодняшней стрельбы на Garlic Festival", — говорится в твиттере полиции.

На происшествие уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Правоохранительные органы находятся на месте стрельбы в Гилрое, штат Калифорния. По сообщениям, стрелок еще не задержан. Будьте осторожны и в безопасности!", — написал он в твиттере.

Как сообщал очевидец, стрелок — молодой человек примерно 20 лет. Он открыл огонь по одной из палаток, установленных на мероприятии. Кроме того, полицейские проверяют сообщения о том, что стрелков было двое.

Фестиваль чеснока в Гилрое проводится уже около 30 лет и считается одним из самых популярных в США праздников, связанных с едой.