На досрочных выборах в британский парламент лидирует партия Джонсона

Консерваторы уже сумели "отобрать" у других партий 18 мест.

На данный момент результаты подведены в 200 из 650 избирательных участков. У консерваторов уже есть 97 мест в парламенте, у лейбористов — 77. Для абсолютного большинства, дающего возможность самостоятельно формировать правительство, партии нужно получить 326 мандатов. Согласно результатам exit poll, консерваторы получат 368 мест из 650.

В Великобритании в четверг прошли всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit к 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.