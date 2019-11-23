На дорогах Латвии планируют ввести новую разметку для соблюдения дистанции между машинами

Как пояснил директор Департамента автомобильного сообщения при Министерстве сообщения Таливалдис Вецтиранс такого рода дорожную разметку уже успешно используют во многих странах Европы, в том числе в соседней Эстонии.

Указывающие необходимый для безопасности интервал галочки на асфальте будут три метра длиной. Водителю нужно будет выдерживать дистанцию, чтобы между двумя транспортными средствами помещались две галочки.

Размещать эти указатели власти намерены на тех трассах, суточный поток на который превышает 10 000 транспортных средств. Напоминающие о безопасной дистанции шевроны будут появляться на дорожном покрытии через каждые 40-45 километров пути.

Напомним, что на данный момент правила дорожного движения уже обязывают водителей соблюдать безопасную дистанцию. За нарушение предусмотрено или предупреждение, или денежный штраф в размере от 25 до 145 евро. Полиция допускает, что введение дополнительной разметки на дорогах также упростит задачу выявления и наказания нарушителей данного правила.