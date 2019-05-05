На дне Финского залива нашли советскую подлодку Щ-302, погибшую в 1942 году

"Как показало первое погружение, лодка погибла в результате подрыва на противолодочной мине в районе третьего отсека с правого борта. Предположительно, двигаясь в подводном положении, лодка после подрыва мины получила резкий дифферент на нос и, потеряв плавучесть, вошла в грунт под углом около 20 градусов. Сегодня носовая часть почти по палубу зарыта в ил, а корма висит в 4-5 м над грунтом. Глубина в месте гибели лодки составляет 67 м", — говорится в сообщении.

По данным исследователей, Щ-302 отправилась в боевой поход 10 октября 1942 года, до острова Лавенсаари (Мощный) лодка шла в сопровождении Щ-311, канонерской лодки "Москва" и тральщиков. Из-за плохой погоды корабли укрылись в бухте, а Щ-302, не заметив подаваемых сигналов, продолжила путь в море. Субмарина подорвалась на мине в период между 11 и 13 октября. Вместе с лодкой пропал весь экипаж из 37 человек.

Богданов уточнил, что Щ-302 лежит на расстоянии мили от подводной лодки Щ-320, которая погибла в том же 1942 году и была обнаружена участниками экспедиции в 2017 году.