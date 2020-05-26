26.05.2020, 16:35

На Белорусской АЭС вспышка. Коронавируса


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Российские и белорусские строители открывают на Белорусской АЭС
Российские и белорусские строители открывают на Белорусской АЭСФото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Около 100 человек, занятых на строительстве Белорусской атомной электростанции, заболели коронавирусом, заявил в видеообращении во вторник глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Еще в апреле на Белорусской АЭС вирус заподозрили у 15 россиян, но тесты дали отрицательный результат.

По его же словам, в Десногорске Смоленской области заболели 42 сотрудника Смоленской АЭС и "предприятий в контуре "Росатома".

"Вроде бы все было организовано правильно… Но очевидно, на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию, нарушали санитарные требования, и, незамедлительно получили вспышку болезни", - сказал Лихачев.

Он назвал это происшествие серьезным уроком для всех отраслевых предприятий.

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