На акциях "Марш народного обвинения" в Минске задержаны более 300 человек

Участники, как и последние несколько воскресных акций, выходили на улицы небольшими группами в разных районах Минска, а не собирались в одну колонну, отмечает ”Медиазона. Беларусь”.

По данным правозащитного центра ”Весна”, в Минске задержаны более 180 человек, участвовавших в протестной акции (обновляемый список задержанных). Еще около 30 человек задержаны за протесты в других городах Беларуси.

Среди задержанных в Минске выпускающий редактор телеграм-канал Onliner Николай Градюшко и журналист Геннадий Веретинский.