На акции оппозиции в Минске задержали более 300 человек. Среди них — журналисты, спортсмены и "Мисс Беларусь-2008"

Так, по состоянию на 16:30, только в столице на планировавшемся ”Марше народовластия” задержаны 313 человек. Также сообщается о задержаниях в Гомеле, Витебске, Жлобине, Бобруйске и Ляховичах.

Среди задержанных в Минске — журналисты различных СМИ, актер Александр Жданович, известные спортсмены легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин, а также победительница конкурса ”Мисс Беларусь-2008” Ольга Хижинкова.

Местные СМИ сообщают, что правоохранительные органы проводят жесткие точечные задержания в Минске — из-за этого демонстранты фактически не смогли собраться на массовый марш протеста. ”Интерфакс” оценивал число собравшихся в центре города примерно в семь тысяч человек.

В ходе протестной акции 8 ноября на улице Мельникайте в Минске были слышны звуки, похожие на выстрелы. После этого сообщалось о госпитализации как минимум одного пострадавшего. В городе также временно ограничивалась мобильная связь и закрывались ряд станций метро.

Акции протеста продолжаются в Беларуси с 9 августа, когда было объявлено об очередной победе Александра Лукашенко на президентских выборах в стране. Оппозиция не поверила итогам голосования и потребовала пересчета, а также освобождения политзаключенных. Наиболее массовые акции протеста проходят по воскресеньям.