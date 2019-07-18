На аэродроме Хельсинки-Вантаа чуть не произошла катастрофа

Вчера поздно вечером на аэродроме Хельсинки-Вантаа произошла экстренная ситуация и была опасность авиакатастрофы. На место прибыли 13 спасательных подразделений.
Вчера поздно вечером на аэродроме Хельсинки-Вантаа произошла экстренная ситуация и была опасность авиакатастрофы. На место прибыли 13 спасательных подразделений.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Подводники потушили огонь: что их убило на самом деле
«Сома главное — утомить, мы полтора часа его водили»
Шанса нет? Валуев на грани смерти?
Гибель в море? Кличко нашли в горящей яхте