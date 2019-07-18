18.07.2019, 07:48
На аэродроме Хельсинки-Вантаа чуть не произошла катастрофа
Вчера поздно вечером на аэродроме Хельсинки-Вантаа произошла экстренная ситуация и была опасность авиакатастрофы. На место прибыли 13 спасательных подразделений.
Вчера поздно вечером на аэродроме Хельсинки-Вантаа произошла экстренная ситуация и была опасность авиакатастрофы. На место прибыли 13 спасательных подразделений.
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