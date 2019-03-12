”Мы живем будто с повязкой на глазах”. Современные формы рабства не обошли стороной Финляндию

После нескольких встреч они вступают в эротические отношения. Луми гордится тем, что на нее обратил внимание красивый и опытный мужчина. Микко покупает Луми одежду и дарит подарки, а также обещает устроить ее работать на модный показ. Девушка проводит с ним много времени, и постепенно Микко начинает уговаривать ее заняться сексом не только с ним, но и с его знакомыми. За секс он дает Луми деньги.

Луми угнетает эта ситуация, и спустя несколько месяцев она прекращает отношения. Микко не согласен: он угрожает опубликовать откровенные фотографии девушки и обещает, что ей заказан путь в модельный бизнес. Луми напугана, она не может заснуть и пропускает школу. Она не решается сопротивляться мужчине, который во всех отношениях сильнее нее.

Ей кажется, что она сама виновата в своих неприятностях. Ей стыдно, и она не отваживается никому рассказывать о случившемся, особенно собственным родителям.

Торговлю людьми не всегда просто узнать. Жертва даже не всегда осознает, что стала жертвой преступления. Ей, например, могут соврать, что в Финляндии принято работать по 12 часов в день семь дней в неделю. Или что жена в браке не имеет права на собственные деньги и свободу передвижения.

Все возможные формы эксплуатации неизвестны даже властям и полиции, что уж говорить об обычных гражданах. Как можно узнать, платят ли в дешевой пиццерии сотрудникам нормальную зарплату и работают ли они на законных основаниях? Следует ли обходить заведения с пиццей за пять евро только потому, что неизвестны условия труда работников?

Жертвы трудовой эксплуатации, как правило, заняты в сельском хозяйстве, на предприятиях общественного питания и в компаниях, занимающихся уборкой. Факторов, влияющих на риск эксплуатации, множество: нелегальный статус или страх оказаться без прав в чужой стране, необходимость посылать деньги на родину, незнание языка и неосведомленность об условиях труда в стране пребывания.

Трудовая эксплуатация — история Али



Али приехал в Финляндию в качестве просителя убежища, но даже спустя несколько лет ожидания так и не получил решения от Иммиграционного ведомства. Знакомый знакомого Али держит фирму по уборке помещений, и он пообещал взять Али на работу, чтобы тот мог получить вид на жительство не как беженец, а как работающий человек.

Фирма занимается уборкой магазинов в качестве субподрядчика крупной компании. Али обещают поселить в квартире, принадлежащей фирме, — в одной комнате с двумя другими сотрудниками. За квартиру они должны платить наличными, а стоимость аренды сильно завышена. Квартира находится в плачевном состоянии, а соседи Али шумят и мешают молодому человеку спать.

В рабочие обязанности Али входит уборка гипермаркета в ночное время. Работодатель считает, что справиться можно за шесть часов, и платит только за это время. На самом деле, на уборку помещения таких размеров уходит не менее десяти часов. Когда Али говорит об этом своему начальнику, тот угрожает выгнать молодого человека из квартиры и аннулировать его вид на жительство.

Однажды Али видел, как начальник разговаривал с полицейскими, поэтому верит его словам о том, что он находится под защитой полиции. Сам Али из страха возможной депортации не решается на взаимодействие с властями.

С осени 2017 года в Финляндии идет проект под названием IHME, который призван научить представителей власти распознавать жертв торговли людьми и эксплуатации. Руководитель проекта Вейкко Мякеля говорит, что жертвы зачастую проходят через страшное.

– Искалеченные пережитым люди могли спрятать свои переживания настолько глубоко внутри, что их травма становится не видна. Они могут испытывать такой стыд, что просто не в состоянии говорить о том, что с ними произошло.

В качестве примера Мякеля приводит афганских молодых мужчин, которые в родной стране часто становятся жертвами явления под названием бача-бази. Это вид детской эксплуатации и сексуального рабства, когда мальчики в возрасте от 10 до 18 лет исполняют танцы в женском одеянии перед мужчинами, как правило, обладающими властью, после чего их накачивают наркотиками и алкоголем и зачастую изнасилуют. Если жертва такого преступления попадет в Финляндию в качестве беженца, страх и стыд могут не позволить рассказать о пережитом.

По словам Мякеля, чиновникам и полицейским в первую очередь стоит обращать внимание на поведение человека. Если он напуган или ведет себя подавленно и агрессивно, если его внешность как-то отличается от обычной или на теле видны следы насилия, есть смысл задуматься, все ли с человеком в порядке. Мякеля также напоминает, что обычным гражданам тоже стоит быть внимательными к таким вещам.