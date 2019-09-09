«Мы встретили своих героев и отправили им их изменников». Как Россия и Украина обменялись пленными, но пообещали на этом не останавливаться

Александр Кольченко в том же суде и по тому же делу получил 10 лет и сегодня тоже вернулся в Киев. Крымчан среди обменянных еще двое — крымский татарин Эдем Бекиров и украинец Владимир Балух. Последний в довоенные времена дважды участвовал в местных выборах от партии «Конгресс украинских националистов» и от своих убеждений не отказывался. В нынешнем Крыму он вывешивал флаг Украины на своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма и прибил к забору табличку «улица Небесной сотни». У него неоднократно проводились обыски пока в 2016 году сотрудники ФСБ «обнаружили» у него на чердаке 89 патронов. Балух был осужден в 2017 году к реальному сроку в колонии общего режима и сейчас, после помилования Владимиром Путиным, прибыл в Киев.

Эдем Бекиров крымскотатарский активист из Генического района Херсонской области, инвалид без одной ноги — он имел неосторожность после участия в многочисленных акциях протеста против присоединения Крыма к России поехать на полуостров повидать родственников — 12 декабря 2018 года при въезде в Крым прямо на КПП «Джанкой» при прохождении паспортного контроля Бекирова задержали сотрудники ФСБ России. Засекреченный свидетель утверждал в суде, что Бекиров передал ему 12 кг тротила и 190 патронов чтобы «спрятать».

Прилетел в Киев и «крымский диверсант» Евгений Панов, который раньше жил в Крыму, потом переехал в Запорожье после 2014 года был призван в армию и воевал полтора года рядовым бойцом в 37 батальоне ВСУ. После демобилизации на свою беду на собственном автомобиле поехал в Крым. Осужден как диверсант.

Его однофамилец Артур Панов, по версии российского следствия, готовил террористические акты с помощью самодельных взрывных устройств в Ростове-на-Дону. За такие намерения он получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Отбывал срок в Кемерове.

Из «не крымских» заключенных выделяется французский корреспондент агентства «Укринформ» Роман Сущенко. Журналист заехал в Россию по своим частным делам был арестован и осужден на 12 лет за шпионаж. Журналист якобы собирал доказательства участия российской армии в боях в Донбассе.

Вернувшийся из Москвы в Киев студент «Киево-Могилянской академии» Павел Гриб в 19-летнем возрасте завязал виртуальный роман с девушкой из России и поехал на первое свидание с ней на «нейтральную территорию» в белорусский город Могилев, где был выкраден, вывезен в Смоленск и арестован уже там. Краснодарский суд дал юноше шесть лет колонии — по версии следствия, он предлагал своей знакомой взорвать в Сочи школьную линейку с помощью самодельного взрывного устройства. Юноше сейчас 21 год, два года он провел в заключении.

Особняком в украинском списке стоят националисты Станислав Клых и Николай Карпюк. Они не успели принять участие в этой войне. Карпюк был арестован ранней весной 2014, он авторитетный член запрещенной в России националистической партии УНА-УНСО, воевал в Приднестровье, на стороне Грузии в войне с Абхазией, участвовал в акции «Украина без Кучмы». В высших кругах УНА-УНСО считают, что Карпюка выманили в Россию на «разговор с Путиным» — он себя считал лидером большого уровня. Арестован он был при пересечении границы России в марте 2014 года. Суд в Грозном дал ему и Станиславу Клыху большие сроки в 22,5 года за участие в боевых действиях на территории Чечни в 1994 году.

Три десятка украинских националистов, которые воевали в Чечне в 1994 году, очень гордятся этим фактом, написали несколько книг мемуаров, дали сотни интервью и оставили множество следов в виде фотографий — Клыха и Карпюка на этих фотографиях нет.

«Клыха и Карпюка в Чечне не было, — коротко констатировал „Спектру“ участник той войны Игорь Мазур. — Если бы меня спросили украинский националист ли Карпюк и воевал ли против интересов России, я бы ответил: „Да, воевал в Грузии!“ — но их просто не было в Чечне».

61-летнего Алексея Сизоновича российское следствие считало причастным к подготовке террористических актов в Ростовской области, а до этого он якобы взрывал поезда на территории ЛНР. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Разумеется, в Киев вернулись и 24 моряка, задержанных вместе с судами, когда корабли Черноморского флота Украины пытались пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. В этом году они были включены журналом «Новое время» в сотню самых влиятельных людей Украины. Не зря встречать самолет в аэропорт «Борисполь» выехали два наиболее влиятельных политика Украины во власти — президент Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков.

Россия

Об улетевших в Россию точно известно, что среди них 12 россиян, один гражданин Молдовы и 22 гражданина Украины. Точного списка выданных Россией до сих пор нет.