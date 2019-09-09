09.09.2019, 20:58

«Мы встретили своих героев и отправили им их изменников». Как Россия и Украина обменялись пленными, но пообещали на этом не останавливаться


Дмитрий Дурнев,
Дмитрий Дурнев, "Спектр"
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«Мы встретили своих героев и отправили им их изменников». Как Россия и Украина обменялись пленными, но пообещали на этом не останавливаться
https://www.president.gov.ua

Встреча украинских политзаключенных и моряков в аэропорту «Борисполь» была сродни национальному празднику Украины, прямую трансляцию, прервав программную сетку, вели практически все основные украинские телеканалы. Все, кроме «пророссийского» телеканала «Интер» — тот показывал кинофильм «Тегеран-43».

Основной посыл дал «президентский» телеканал 1+1. «Мы встретили своих героев и отправили им их изменников, наших встречает вся страна, их там не встречает никто, все дома!» — так заявляет на всю Украину ведущая эфира.

Очень эмоциональными были слова Владимира Зеленского — он сбивался, с трудом удерживал слезы, но успел рассказать о том, что имел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и они договорились создать рабочие группы по кризису на Донбассе, сделать этот обмен пленными как первый этап разблокирования отношений двух стран и скоро должен состояться обмен всех на всех.

Президент Украины сказал, что в любом случае все договоренности по этому обмену выполнены. Затем он заявил о следующих договоренностях с Владимиром Путиным — «о первом этапе прекращения войны, возращении наших пленных, территорий».

Украина

Список вернувшихся на родину украинцев размещен на официальном сайте президента страны. Надо полагать, что особое место в нем занимает Олег Сенцов — самый известный украинский политзаключенный России. Он житель Крыма, который не признал его присоединения к России и не стал получать российский паспорт. Российский суд обвинил его в участии в поджоге двери местного офиса партии «Единая России» и разработке планов взрыва памятника Ленину в Симферополе. Срок — 20 лет строгого режима.

На торжественной встрече в аэропорту он был краток и конкретен. Первые его словами были: «Борьба продолжается!»

Александр Кольченко в том же суде и по тому же делу получил 10 лет и сегодня тоже вернулся в Киев. Крымчан среди обменянных еще двое — крымский татарин Эдем Бекиров и украинец Владимир Балух. Последний в довоенные времена дважды участвовал в местных выборах от партии «Конгресс украинских националистов» и от своих убеждений не отказывался. В нынешнем Крыму он вывешивал флаг Украины на своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма и прибил к забору табличку «улица Небесной сотни». У него неоднократно проводились обыски пока в 2016 году сотрудники ФСБ «обнаружили» у него на чердаке 89 патронов. Балух был осужден в 2017 году к реальному сроку в колонии общего режима и сейчас, после помилования Владимиром Путиным, прибыл в Киев.

Эдем Бекиров крымскотатарский активист из Генического района Херсонской области, инвалид без одной ноги — он имел неосторожность после участия в многочисленных акциях протеста против присоединения Крыма к России поехать на полуостров повидать родственников — 12 декабря 2018 года при въезде в Крым прямо на КПП «Джанкой» при прохождении паспортного контроля Бекирова задержали сотрудники ФСБ России. Засекреченный свидетель утверждал в суде, что Бекиров передал ему 12 кг тротила и 190 патронов чтобы «спрятать».

Прилетел в Киев и «крымский диверсант» Евгений Панов, который раньше жил в Крыму, потом переехал в Запорожье после 2014 года был призван в армию и воевал полтора года рядовым бойцом в 37 батальоне ВСУ. После демобилизации на свою беду на собственном автомобиле поехал в Крым. Осужден как диверсант.

Его однофамилец Артур Панов, по версии российского следствия, готовил террористические акты с помощью самодельных взрывных устройств в Ростове-на-Дону. За такие намерения он получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Отбывал срок в Кемерове.

Из «не крымских» заключенных выделяется французский корреспондент агентства «Укринформ» Роман Сущенко. Журналист заехал в Россию по своим частным делам был арестован и осужден на 12 лет за шпионаж. Журналист якобы собирал доказательства участия российской армии в боях в Донбассе.

Вернувшийся из Москвы в Киев студент «Киево-Могилянской академии» Павел Гриб в 19-летнем возрасте завязал виртуальный роман с девушкой из России и поехал на первое свидание с ней на «нейтральную территорию» в белорусский город Могилев, где был выкраден, вывезен в Смоленск и арестован уже там. Краснодарский суд дал юноше шесть лет колонии — по версии следствия, он предлагал своей знакомой взорвать в Сочи школьную линейку с помощью самодельного взрывного устройства. Юноше сейчас 21 год, два года он провел в заключении.

ТОП

Особняком в украинском списке стоят националисты Станислав Клых и Николай Карпюк. Они не успели принять участие в этой войне. Карпюк был арестован ранней весной 2014, он авторитетный член запрещенной в России националистической партии УНА-УНСО, воевал в Приднестровье, на стороне Грузии в войне с Абхазией, участвовал в акции «Украина без Кучмы». В высших кругах УНА-УНСО считают, что Карпюка выманили в Россию на «разговор с Путиным» — он себя считал лидером большого уровня. Арестован он был при пересечении границы России в марте 2014 года. Суд в Грозном дал ему и Станиславу Клыху большие сроки в 22,5 года за участие в боевых действиях на территории Чечни в 1994 году.
Три десятка украинских националистов, которые воевали в Чечне в 1994 году, очень гордятся этим фактом, написали несколько книг мемуаров, дали сотни интервью и оставили множество следов в виде фотографий — Клыха и Карпюка на этих фотографиях нет.

«Клыха и Карпюка в Чечне не было, — коротко констатировал „Спектру“ участник той войны Игорь Мазур. — Если бы меня спросили украинский националист ли Карпюк и воевал ли против интересов России, я бы ответил: „Да, воевал в Грузии!“ — но их просто не было в Чечне».

61-летнего Алексея Сизоновича российское следствие считало причастным к подготовке террористических актов в Ростовской области, а до этого он якобы взрывал поезда на территории ЛНР. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Разумеется, в Киев вернулись и 24 моряка, задержанных вместе с судами, когда корабли Черноморского флота Украины пытались пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. В этом году они были включены журналом «Новое время» в сотню самых влиятельных людей Украины. Не зря встречать самолет в аэропорт «Борисполь» выехали два наиболее влиятельных политика Украины во власти — президент Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков.

Россия

Об улетевших в Россию точно известно, что среди них 12 россиян, один гражданин Молдовы и 22 гражданина Украины. Точного списка выданных Россией до сих пор нет.

Свой вариант списка отправленных в Россию людей опубликовала «Украинская правда», но этот украинский вариант списка неверен как минимум в одной позиции — согласно ему, в Москву вылетел Руслан Гаджиев, он в этом списке под номером 8. Но его адвокат Валентин Рыбин подтвердил «Спектру», что Руслан Гаджиев по-прежнему в местах заключения.
Когда в последний момент стало ясно, что президент Украины Владимир Зеленский исключил из Указа о помиловании танкиста батальона «Август» ЛНР Руслана Гаджиева, это нисколько не поставило обмен под вопрос.

Гаджиева снимают с обмена не первый раз, он непубличная фигура и даже не боец российского ГРУ, он просто тракторист из Краснодарского края, который в 2014 году слишком много смотрел телевизор и, поверив ему, отправился воевать в чужую страну «за своих». И почти безнадежно сидит в ней уже полных четыре с половиной года.

О тех, кто все-таки полетел в Москву 7 сентября, красноречивее всего говорит фотография, которую разместила в своем твиттере Маргарита Симоньян — на этом групповом фото 23 вместо 35 человек и у большинства из них затерты лица.

Свой вариант списка и полную, не затертую версию фотографии от Симонян опубликовали украинские СМИ, но этот список недостаточно точен, а фотографироваться решились далеко не все. В списке есть Руслан Гаджиев, а он точно остался в украинских местах лишения свободы.

Это удивительно — но в российской прессе вы не встретите официальных списков переданных пленных. Переговоры об обмене были максимально непубличны. В аэропорту «Внуково-2» никакой торжественной встречи вернувшихся на родину освобожденных россиян не было —основную группу вывезли на автобусах с тонированными стеклами, под камеры встречали только публичного главного редактора сайта «РИА-Новости-Украина» Кирилла Вышинского, который уже заявил, что намерен вернуться на Украину, чтобы доказать свою невиновность.

Но в этом списке, например, фигурирует арестованный СБУ по обвинению в шпионаже и работе на ГРУ России личный переводчик премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Святослав Ежов. В суде, кстати, его вина доказана не была, суд еще не закончился. Ежов теперь отбыл в Москву.

Под номером 25 в российском списке значится Юлия Просолова — диверсантка, взорвавшая в Мариуполе полковника СБУ Александра Хараберюша. Начальника контрразведки областного главка СБУ взорвали в собственной машине 31 марта 2017 года, женщина, устанавливавшая мину, попала на камеры видеонаблюдения и впоследствии была найдена, и арестована. Свою вину Юлия Просолова признала и дала достаточно подробные показания о кураторах, суд был закрытым — убийца получила сравнительно мягкие 12 лет лишения свободы.

В списках «нашлась» и старая знакомая «Спектра» — героиня одного из наших репортажей из СИЗО Бахмута Анна Дубенко.

Напомним, что, по данным украинского следствия, женщина служила связисткой в ВСУ, была завербована и работала на чужую разведку — ее куратор связывался с ней из ДНР. Осенью 2017 она пошла на сделку со следствием, признала вину и получила срок равный уже отсиженному в СИЗО. Теперь и она полетела в Москву. В Бахмуте ее видимо ничего уже не держало — семья разрушилась, ее муж — офицер, воевал в рядах ВСУ и понять и простить супругу не смог.

За шпионаж в Одессе арестовывались и находились в СИЗО (суд не был закончен) Елена Боковая, Петр Мельничук, Денис Хитров. К разведке России, по мнению СБУ, имел отношение номер 26 из этого списка — офицер запаса мариуполец Александр Ракущин.

Среди «шпионов» есть даже супружеская пара — граждане России Ольга Ковалис и Павел Черных были арестованы в апреле 2015 года — по версии СБУ, они формировали сеть информаторов и «работали» на юге Донецкой области, в районе Мариуполя и Волновахи. Их имена были в списках на обмен и в декабре 2017 года.
Ну и, конечно, нельзя не заметить Владимира Цемаха. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что «отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией».

«Могу лишь согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждением причастности РФ к крушению МН17» — вот, что дословно сказал Баканов.

Как выразился министр МВД Арсен Аваков на летном поле аэропорта «Борисполь»: «Цемах — молчаливое доказательство, которое сидит здесь, а наши сидят там».

Прокуратура Нидерландов, кстати, допросила Владимира Цемаха не один раз, но премьер-министр этой страны все равно высказал сожаление, что этот человек попал в программу обмена.

Были ли в списках еще воевавшие? Да, наконец вернулись домой Виктор Агеев, которого украинцы называли российским военнослужащим из спецназа ГРУ и тоже взятый в плен в бою на Донбассе командир роты Алексей Седиков.

Далеко не с первого раза, но в этот обмен пошел и герой наших предыдущих публикаций
Игорь Кимаковский — бывший преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета — в этом списке он одна из немногих «белых ворон». Кимаковский идейный борец за объединение славянских народов, был ранен в 2014 под Мариуполем, работал с администрацией ДНР в Дебальцево, по его словам, в качестве благотворителя и волонтера, но, заблудившись, с пистолетом и «гуманитарной помощью» выехал в июне 2015-го на украинский блокпост.

Все эти годы он содержался в разных СИЗО на территории Украины, находясь под судом по обвинению в ведении агрессивной войны, посягательстве на территориальную целостность Украины и незаконном пересечениие ее границы. Дважды, в СИЗО под Мариуполем и в Бахмуте, объявлял голодовку, несколько раз готовился к обмену и в каждый раз проходил мимо свободы. Этот раз он все-же улетел в Москву.

В самолете точно были и военнослужащие Российской армии из Крыма Максим Одинцов и Александр Баранов. Эти двое раньше служили в украинской армии и в 2014 году «дезертировали». Их выманили — военные поехали на блокпост Чонгар на административной границе с Крымом, поскольку им пообещали поддельные дипломы об украинском высшем образовании, которые помогли бы продвинуться по службе уже в армии России. Прямо во время передачи незадачливых прапорщиков и арестовали. СК России даже открыл дело о похищении граждан страны против двух неустановленных сотрудников СБУ. Сегодня в этом деле могут появиться показания «потерпевших».

В итоге нынешний обмен пленными между Россией и Украиной сродни запоздавшему на пять лет признанию войны. Без единого протеста от российского официального телевизора Россия передает и забирает из Украины «ПЛЕННЫХ»!

Uudiskirja Üleskutse
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