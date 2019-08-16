"Мы не продаемся": Гренландия ответила на сообщение о желании Трампа купить остров

”Гренландия не продается, но Гренландия готова к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США”, — сообщили РБК в пресс-службе правительства Гренландии в ответ на просьбу прокомментировать сообщение издания The Wall Street Journal, что президент США Дональд Трамп изъявил желание купить остров у Дании.

Министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер заявила в интервью агентству Reuters, что власти Гренландии не согласны с такой постановкой вопроса.

Раскритиковала идею покупки и депутат местного парламента Айя Хемниц Ларсен, которая представляет партию, выступающую за предоставление Гренландии независимости от Дании. По ее словам, ”Гренландия не является товаром и Дания не может продать ее”, сообщает гренландское издание Sermitsiaq.

Материал в WSJ появился за неделю до запланированного визита Трампа в Копенгаген. Издание утверждало, что американский президент обсуждал покупку Гренландии со своими советниками и адвокатами. При этом WSJ указывала, что идея Трампа не получила единогласной поддержки в Белом доме.