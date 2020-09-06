”Мы идем по лужам, Саша нам не нужен!” В Минске десятки тысяч белорусов вышли на ”Марш единства”. После акции начались задержания(1)
В Республике Беларусь продолжаются акции протеста против Александра Лукашенко.
В Республике Беларусь продолжаются акции протеста против Александра Лукашенко.
6 сентября в Минске прошел многотысячный ”Марш единства” — протестующие против итогов выборов президента четвертое воскресенье подряд вышли на улицы белорусской столицы. МВД Беларуси заранее предупредило, что примет меры по ”недопущению противоправных действий”. С утра в городе появилась дополнительная спецтехника, на центральные проспекты вышли усиленные наряды милиции. Площадь Независимости, где изначально намеревались собраться митингующие, оцепили омоновцы. Другие площади также заняли силовики и обнесли их колючей проволокой, пишет "Медуза".
Протестующие добирались в центр колоннами из различных районов Минска. Милиция начала единичные задержания людей еще на подступах к шествию. Около 14:30 колонны соединились на проспекте Независимости, полностью заполнив его. Дорогу к площади им преградил массированный кордон омоновцев. После этого протестующие двинулись уже по привычному маршруту — по улице Ленина к стеле ”Минск — город-герой”, а оттуда по проспекту Победителей к Дворцу Независимости, резиденции Александра Лукашенко. Толпа митингующих растянулась по всему проспекту.
Когда люди подошли к резиденции президента, их встретил кордон из омоновцев, колючей проволоки и десятка БТР. Находился ли там Александр Лукашенко, неизвестно. В это время начался сильный дождь, но демонстранты не стали уходить — они скандировали лозунги ”Пусти к себе погреться!”, ”Мы идем по лужам, Саша нам не нужен!” и ”Нам никто не платит”. Протестующие вели себя мирно, но к концу акции, около 18:00, когда большинство людей стали расходиться, некоторые участники расписали щиты кордона омоновцев нецензурными лозунгами — после этого силовики пустили в их сторону газ.
В ”Марше единства”, по оценкам ”Интерфакса” и Tut.by, приняли участие более 100 тысяч человек. Онлайн-платформа ”Голос”, предложившая вести электронный подсчет митингующих через специальный чат-бот, насчитала не менее 140 тысяч демонстрантов по всей стране. МВД Беларуси пока не озвучивало свои оценки. Там лишь заявили, что чрезвычайных происшествий в ходе митинга оппозиции не зафиксировано и ”ситуация контролируема”.
По завершению марша милиция стала подкарауливать и задерживать участников акции в других центральных районах — на проспекте Победителей, в парке Победы, на площади Победы, на улицах Ленина и Немиге. Кроме того, на улицах появились неизвестные люди в штатском и в масках, которые гнались за протестующими и избивали их дубинками. По данным правозащитного центра ”Весна”, в Минске за день задержаны как минимум 120 человек.
Акции протеста проходили и в других городах республики — Гродно, Могилеве, Бресте, Витебске, Гомеле, Барановичах. Пресс-секретарь МВД Беларуси заявила РИА Новости, что по всей стране задержаны сотни человек. Точное число обещают озвучить в понедельник.
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