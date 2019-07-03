"Мы делаем вид, как будто его тут нет". Эксперты обсудили место русского языка в Латвии

Дискуссия под управлением политолога Иветы Кажоки была заявлена на двух языках, но русский язык фигурировал очень эпизодически. Создалось впечатление, что приглашенные эксперты, чей родной язык русский, хотели показать: госязыком они владеют в совершенстве — не в этом дело.

Ивета Кажока призналась, что намеренно не приглашала на сцену носителей радикальных позиций. Ни один эксперт не подверг сомнению доминирующую роль латышского языка. Но даже и в этом случае мнения существенно разделились.

В отношении русского языка было выявлено два мотива. Первый — неудобство, стресс, стыд говорить по-русски среди латышей. Второй — ощущение, что этот язык на уровне государства стал невидимкой, его как будто старательно "заметают под ковер".

По мнению Кажоки, поляризация мнений вокруг "русских школ" сравнима с той, которая наблюдается округ вопроса об оформлении отношений секс-меньшинств. Но проблема есть, а значит, решать ее необходимо.

Кто были латвийскими экспертами? И что значиит русский язык в их жизни? Читайте подробнее здесь.