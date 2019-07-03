03.07.2019, 07:40

"Мы делаем вид, как будто его тут нет". Эксперты обсудили место русского языка в Латвии

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rus.DELFI.lv
EST 6
Venekeelne aabits
Venekeelne aabitsFoto: Taavi Arus

Тема настолько больная, что в Латвии многие предпочитают делать вид, что нет ни темы, ни языка, как такового. Что дальше? Продолжать делать вид, что рядом живет невидимка, и тогда он исчезнет окончательно. Или признать, что русский язык в Латвии есть, и начинать договариваться с его носителями о дальнейшем сосуществовании? В Латвии на фестивале общения Lampa эксперты обсудили сложную тему.

Дискуссия под управлением политолога Иветы Кажоки была заявлена на двух языках, но русский язык фигурировал очень эпизодически. Создалось впечатление, что приглашенные эксперты, чей родной язык русский, хотели показать: госязыком они владеют в совершенстве — не в этом дело.

Ивета Кажока призналась, что намеренно не приглашала на сцену носителей радикальных позиций. Ни один эксперт не подверг сомнению доминирующую роль латышского языка. Но даже и в этом случае мнения существенно разделились.

В отношении русского языка было выявлено два мотива. Первый — неудобство, стресс, стыд говорить по-русски среди латышей. Второй — ощущение, что этот язык на уровне государства стал невидимкой, его как будто старательно "заметают под ковер".

По мнению Кажоки, поляризация мнений вокруг "русских школ" сравнима с той, которая наблюдается округ вопроса об оформлении отношений секс-меньшинств. Но проблема есть, а значит, решать ее необходимо.

Кто были латвийскими экспертами? И что значиит русский язык в их жизни? Читайте подробнее здесь.

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