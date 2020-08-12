МВД Беларуси объявило о задержании "координаторов протеста"

Министерство внутренних дел Беларуси в среду, 12 августа, сообщило о задержании "координаторов массовых беспорядков". Как утверждает ведомство, один из задержанных — житель Минска — снимал номер в гостинице "Беларусь" и оттуда координировал акции протеста. По версии милиции, он отдавал распоряжения трем своим подчиненным, которые в свою очередь "руководили сотнями".

В Минске, по данным МВД, был также задержан мужчина, который якобы платил тем, кто участвует в акциях протеста. Мужчину задержали неподалеку от торгового центра "Дана молл", в его рюкзаке лежали более 10 тысяч долларов. При задержании он оказал сопротивление, сломав нос милиционеру.

Протесты против итогов президентских выборов



В Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, начавшиеся вечером 9 августа. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. В стране фактически блокируется интернет. По официальным данным, один человек погиб.

По данным ЦИК, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,9%. Последняя 10 августа подала в Центральную комиссию страны по выборам (ЦИК) жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. Во вторник, 11 августа, стало известно, что Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.