МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ

"Зайцев Игорь Егорович подозревается в ведении секретной деятельности для российского Главного разведывательного управления в ущерб Австрийской Республике", — говорится в заявлении МВД.

МВД Австрии также распространило фотографию разыскиваемого россиянина. В заявлении МВД указано, что Зайцев родился в Москве 6 апреля 1954 года.

Ордер на арест выдала прокуратура Зальцбурга. Мужчину подозревают "в разглашении государственных секретов, секретной разведывательной деятельности в ущерб Австрии, умышленном разглашении военной тайны", отметили в МВД.

Дело австрийского экс-полковника

Как уточнили в управлении полиции Зальцбурга, расследование в отношении разыскиваемого россиянина ведет управление контрразведки Зальцбурга.

В заявлении полиции утверждается, что 65-летний россиянин является "старшим офицером ГРУ". "Офицер подозревается в координации 70-летнего отставного полковника австрийских вооруженных сил для работы на секретную разведывательную службу в ущерб Австрии", — отмечается в документе.

Австрийские власти 9 ноября 2018 года сообщили, что ведут расследование в отношении отставного полковника австрийской армии, которого министерство обороны подозревает в передаче на протяжении последних 20 лет российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе.