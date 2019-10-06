Мужчина застрелил пять человек на австрийском курорте

Местный житель утром в воскресенье пришел в дом к своей бывшей девушке. Он застрелил свою бывшую подругу, ее родителей, брата и ее нового молодого человека. После убийства мужчина сдался полиции. У него был изъят пистолет. Мужчина признался в совершении преступления.

Есть подозрения, что мотивом жестокого преступления могла быть ревность.