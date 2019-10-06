Мужчина застрелил пять человек на австрийском курорте

Мужчина в возрасте 25 лет убил пятерых человек на популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль). Об этом сообщил в воскресенье начальник криминальной полиции Тироля Вальтер Пупп на пресс-конференции.
Местный житель утром в воскресенье пришел в дом к своей бывшей девушке. Он застрелил свою бывшую подругу, ее родителей, брата и ее нового молодого человека. После убийства мужчина сдался полиции. У него был изъят пистолет. Мужчина признался в совершении преступления.
Есть подозрения, что мотивом жестокого преступления могла быть ревность.
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