Мужчина, представившийся бойцом UFC, расстрелял 8 человек у бара в Сан-Антонио
Мужчина расстрелял восемь человек у входа в один из баров, расположенный в центральной части города Сан-Антонио (штат Техас, США).
Мужчина расстрелял восемь человек у входа в один из баров, расположенный в центральной части города Сан-Антонио (штат Техас, США).
Его не пустили в заведение по причине явных признаков алкогольного опьянения. В сопровождении нескольких друзей он достал винтовку и расстрелял восемь человек у входа в бар. Об этом сообщил начальник полицейского управления Сан-Антонио Уильям Макманус, пишет sports.ru.
”Он вернулся к своей машине, вытащил длинную винтовку, прошел с ней через улицу. Перед тем, как открыть огонь, он закричал: ”Ты знаешь, кто я? Я боец UFC из Калифорнии!” — сказал Макманус.
Были ранены пять женщин и трое мужчин в возрасте от 23 до 41 года. Никто из них не получил смертельных ран.
”К сожалению, я слышу похожие новости очень часто. Знаете сколько лысых мужиков ходят по Америке и представляются мной? Это уму непостижимо. Если бы я вам рассказал эти истории, то вы бы не поверили. Надеюсь, здесь такой же случай”, — заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Что могло послужить толчком к смерти Юлии Норкиной
Тактаров не смог промолчать: вот что он думает о Ефремове
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Пара купила хилый дом, но через 2 месяца он стал совсем другим