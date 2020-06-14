Мужчина, представившийся бойцом UFC, расстрелял 8 человек у бара в Сан-Антонио

Его не пустили в заведение по причине явных признаков алкогольного опьянения. В сопровождении нескольких друзей он достал винтовку и расстрелял восемь человек у входа в бар. Об этом сообщил начальник полицейского управления Сан-Антонио Уильям Макманус, пишет sports.ru.

”Он вернулся к своей машине, вытащил длинную винтовку, прошел с ней через улицу. Перед тем, как открыть огонь, он закричал: ”Ты знаешь, кто я? Я боец UFC из Калифорнии!” — сказал Макманус.

Были ранены пять женщин и трое мужчин в возрасте от 23 до 41 года. Никто из них не получил смертельных ран.

”К сожалению, я слышу похожие новости очень часто. Знаете сколько лысых мужиков ходят по Америке и представляются мной? Это уму непостижимо. Если бы я вам рассказал эти истории, то вы бы не поверили. Надеюсь, здесь такой же случай”, — заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт