Мужчина поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге

По их информации, мужчина албанского происхождения облил себя бензином, а затем поджег себя с помощью зажигалки. Он получил ожоги лица и рук, его отправили в больницу.

Близ здания Европарламента в момент инцидента проходила демонстрация выходцев из Гвинеи: ее участники поспешили оказать помощь мужчине. Пока информации о том, что могло послужить причиной действий пострадавшего, нет.