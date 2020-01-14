Мужчина поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге

Мужчина получил сильные ожоги после того, как поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге, сообщают французские СМИ.
По их информации, мужчина албанского происхождения облил себя бензином, а затем поджег себя с помощью зажигалки. Он получил ожоги лица и рук, его отправили в больницу.
Близ здания Европарламента в момент инцидента проходила демонстрация выходцев из Гвинеи: ее участники поспешили оказать помощь мужчине. Пока информации о том, что могло послужить причиной действий пострадавшего, нет.
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