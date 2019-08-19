Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии. Есть жертвы

Неизвестный мужчина напал на людей на вокзале в Германии и убил по меньшей мере двух человек. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные полиции.
Как отмечается, его жертвами стали 32-летняя женщина и 23-летних мужчина. Во время его нападения на станции было многолюдно, в том числе и гости свадьбы.
Известно, что подозреваемый сдался полиции на месте происшествия, не оказав сопротивления.
По данным полиции, вероятно, убийства произошли на почве ревности.
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