19.08.2019, 07:15

Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии. Есть жертвы

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Gazeta.ru
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Foto on illustratiivneFoto: Anni Õnneleid

Неизвестный мужчина напал на людей на вокзале в Германии и убил по меньшей мере двух человек. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные полиции.

Как отмечается, его жертвами стали 32-летняя женщина и 23-летних мужчина. Во время его нападения на станции было многолюдно, в том числе и гости свадьбы.

Известно, что подозреваемый сдался полиции на месте происшествия, не оказав сопротивления.

По данным полиции, вероятно, убийства произошли на почве ревности.

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