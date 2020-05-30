Мужчина на 2 месяца застрял на финляндско-российской границе — ему предоставили место ночлега и питание

Иностранный мужчина застрял на финском пропускном пункте Ваалимаа в середине марта, когда вступили в силу ограничения на пересечения границы. Попасть в Россию он не смог, поскольку Финляндия и Россия закрыли границы в разное время. Мужчина, у которого в России остались семья и работа, приехал в Финляндию по одноразовой туристической визе.

Пытаясь попасть обратно в Россию, мужчина обнаружил, что российские пограничники не намерены его впускать.

Согласно полиции Юго-Восточной Финляндии, ситуация пока не изменилась. Комиссар уголовной полиции Юрки Хяннинен сообщает, что основные затруднения связаны с тем, что мужчина не является русским по национальности.

- Это исключительная ситуация, — комментирует Хяннинен.

По словам комиссара, финны предоставили путешественнику необходимое место ночлега и питание.

- В Финляндии принято помогать людям в таких ситуациях, ему не нужно искать средства на пропитание и крышу над головой, — заявляет Хяннинен.

Застрявший в Финляндии пассажир может свободно перемещаться по стране до тех пор, пока ему не организуют выезд обратно в Россию. Он также может свободно общаться с людьми.

Путешественника ни в чем не подозревают

Мужчину не подозревают в совершении преступления или нарушении визового режима.

- Нет оснований подозревать его в чем-то неправомерном. Его единственная проблема — это невозможность пересечь границу и вернуться домой, — еще ранее весной заявил Хяннинен новостной службе Yle.

Процесс возвращения мужчина домой осложняется тем, что границы России и Финляндии по-прежнему закрыты из-за коронаэпидемии, а мужчина не является гражданином ни одной из стран. Таким образом выехать он сможет только тогда, когда власти примут решение снять ограничения на передвижение и откроют границы.