Мужчина чуть не умер, переусердствовав с советом по "лечению" COVID-19

Отмечается, что мужчина таким количеством жидкости вымыл почти весь натрий из своего тела. Это едва не привело к фатальным последствиям.

По мнению Люка, реакция его супруги Лауры спасла ему жизнь. Женщина рассказала, что всю неделю ее муж чувствовал себя плохо и ему посоветовали пить больше жидкости. Однажды вечером он пошел принять ванную, но, вылезая, упал. Она пояснила, что не смогла войти туда, так как дверь была закрыта, однако не растерялась и сразу вызвала скорую. Медики приехали через 45 минут, 20 из которых мужчина не отвечал.

"В больнице у него был припадок. Это связано с тем, что уровень натрия был низок из-за слишком большого количества воды", — пояснила супруга Люка.

После того как мужчину привезли в госпиталь, врачи сказали его жене, что следующие сутки будут критическими для него. Несколько дней он лежал в реанимации на аппарате ИВЛ.

Врачи пришли к выводу, что его действия привели к отеку мозга. Мужчина сейчас восстанавливается и вскоре может вернуться к нормальной жизни.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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