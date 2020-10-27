Муфтий Чечни назвал Макрона террористом № 1 в мире, а обезглавленного учителя — умалишенным профессором

В своем обращении Межиев осуждает акции памяти убитого преподавателя Самюэля Пати, в ходе которых на правительственных зданиях во Франции демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда.

По мнению муфтия, подобными действиями Макрон ”начал свое заранее проигрышное шествие на Ислам”. Межиев утверждает, что президент Франции поручил повесить карикатуры на пророка на всех правительственных зданиях страны, однако известно лишь о двух таких акциях памяти в Монпелье и Тулузе, которые длились четыре часа.

"Макрон, ты являешься террористом номер 1 в мире. Ты, оскорбляя нашего Пророка, оскорбляешь всех Пророков (мир им) и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей.

Что вы себе позволяете? Вы своими руками разжигаете межнациональную и межрелигиозную рознь! Вижу, как вы умышленно подстрекаете мусульман на провокационные действия, сделав умалишённого профессора ”национальным героем”.

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин, расположенного недалеко от Парижа, был убит преподаватель истории и географии Самюэль Пати. Профессора обезглавили, предположительно, за то, что он показал ученикам на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда. Предполагаемого убийцу застрелили при попытке сбежать. Им оказался 18-летний Абдуллах Анзоров, чеченец родом из Москвы, имевший во Франции статус беженца.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство Пати терактом. По всей стране прошли акции памяти убитого учителя. Также погибшему была посмертно присуждена высшая награда страны — орден Почетного легиона.

Об убийстве Самюэля Пати также высказывался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он осудил преступление, но призвал не задевать религиозные чувства мусульман.

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