02.03.2020, 21:20

Мрачный прогноз: мировая экономика замедлится из-за коронавируса в два раза

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Börs.
фото иллюстративноеFoto: LHV

Рост мировой экономики в 2020 году может замедлиться в два раза в сценарии более обширного, глобального распространения коронавируса. С таким предупреждением выступила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Эпидемия коронавируса (COVID-19) может обрушить темпы роста глобальной экономики в 2020 году в два раза, до 1,4–1,5%, предупредила в понедельник Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В докладе с новыми оценками перспектив глобальной экономики (.pdf) «Коронавирус: мировая экономика под риском» ОЭСР описывает два сценария развития ситуации с коронавирусом: локализованная вспышка и более интенсивное и продолжительное распространение по Азиатско-Тихоокеанскому региону, Европе и Северной Америке. В первом случае мировой экономический рост затормозится с 2,9% в 2019 году до 2,4% в 2020-м. Во втором случае рост глобального ВВП может обрушиться на 1,5 п.п. — до 1,4–1,5%.

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Даже в базовом сценарии, при котором вирус остается сконцентрирован преимущественно в Китае, рост мировой экономики в 2020 году (2,4%) окажется самым низким с 2009 года, по данным ОЭСР. В 2009 году глобальный ВВП снижался в последний раз с начала 1970-х годов — на 0,5%, после чего рос ежегодно в среднем более чем на 3%.
В базовом сценарии шоки в виде сокращения внутреннего спроса в Китае и Гонконге и снижения мировых фондовых индексов и цен на непродовольственное сырье «постепенно сходят на нет к началу 2021 года».

Эффект домино

Однако негативный сценарий (который ОЭСР называет сценарием «домино») предполагает более широкое, чем сейчас, распространение коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и основных развитых экономиках Северного полушария. В этом случае эпидемия так или иначе охватит страны, на которые приходится более 70% мирового ВВП (по паритету покупательной способности).

В негативном сценарии:

внутренний спрос в большинстве азиатских экономик, включая Японию и Южную Корею, и личное потребление в развитых западных экономиках уменьшаются на 2% относительно базового сценария во втором-третьем кварталах 2020 года;
глобальные индексы акций и цены на непродовольственные сырьевые товары понижаются на 20% относительно базового сценария в первых трех кварталах 2020 года;
глобальная премия за риск (стоимость привлечения капитала для бизнеса относительно доходности безрисковых казначейских бумаг США) возрастает на 50 б.п. в 2020 году.
В этом сценарии шоки будут растворяться постепенно в течение 2020–2021 годов. Первоначально негативные экономические эффекты будут сосредоточены в Китае, но постепенно будут распространяться на остальную Азию, Европу и Северную Америку.

Нестандартные меры центробанков

Основной удар по экономическому росту будет нанесен за счет сокращения спроса в затронутых странах. Оборот глобальной торговли сократится на 3,75% в 2020 году — в первую очередь из-за нарушения регулярных цепочек поставок между Китаем и США, Евросоюзом, Японией и т.д. Из-за снижения спроса в странах ОЭСР проявятся эффекты дефляции (более медленный рост цен) и центробанки будут вынуждены снизить ключевые процентные ставки в среднем на 1 п.п. в 2020 году. «Потеря доверия» на рынках приведет к финансовому стрессу: могут участиться корпоративные дефолты по кредитам, пишет РБК.

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