Мрачный прогноз: мировая экономика замедлится из-за коронавируса в два раза

Эпидемия коронавируса (COVID-19) может обрушить темпы роста глобальной экономики в 2020 году в два раза, до 1,4–1,5%, предупредила в понедельник Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В докладе с новыми оценками перспектив глобальной экономики (.pdf) «Коронавирус: мировая экономика под риском» ОЭСР описывает два сценария развития ситуации с коронавирусом: локализованная вспышка и более интенсивное и продолжительное распространение по Азиатско-Тихоокеанскому региону, Европе и Северной Америке. В первом случае мировой экономический рост затормозится с 2,9% в 2019 году до 2,4% в 2020-м. Во втором случае рост глобального ВВП может обрушиться на 1,5 п.п. — до 1,4–1,5%.

Даже в базовом сценарии, при котором вирус остается сконцентрирован преимущественно в Китае, рост мировой экономики в 2020 году (2,4%) окажется самым низким с 2009 года, по данным ОЭСР. В 2009 году глобальный ВВП снижался в последний раз с начала 1970-х годов — на 0,5%, после чего рос ежегодно в среднем более чем на 3%.

В базовом сценарии шоки в виде сокращения внутреннего спроса в Китае и Гонконге и снижения мировых фондовых индексов и цен на непродовольственное сырье «постепенно сходят на нет к началу 2021 года».

Эффект домино

Однако негативный сценарий (который ОЭСР называет сценарием «домино») предполагает более широкое, чем сейчас, распространение коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и основных развитых экономиках Северного полушария. В этом случае эпидемия так или иначе охватит страны, на которые приходится более 70% мирового ВВП (по паритету покупательной способности).

В негативном сценарии: