Момент крушения самолета Ан-26 в Украине попал на видео

На видеозаписи запечатлены последние секунды полета воздушного судна, а также его взрыв.

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта АН -26 Вооруженных сил Украины. Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом. Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины ! Опубликовано Антоном Геращенко Суббота, 26 сентября 2020 г.

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически... Опубликовано Антоном Геращенко Суббота, 26 сентября 2020 г.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела. Они были госпитализированы. Один из выживших умер, а другой находится в больнице.