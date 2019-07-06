Молодой кладоискатель подорвался на бомбе времен Первой мировой

Как отмечается, 18-летний парень пытался найти золото при помощи металлодетектора.

Когда устройство запищало, он подумал, что нашел золотые монеты и начал рыться в зарослях.

Однако он обнаружил взрывное устройство, которое активировалось, в результате чего парня отбросило взрывной волной.

«Меня контузило, я не знал, что случилось, но увидел кровь на груди и оторванный указательный палец», — отметил парень.

Уточняется, что юноша смог добраться до дома, где родители вызвали ему скорую. Врачи достали из его тела почти 50 осколков и пришили палец.

Однако теперь он не сможет нормально чувствовать левую руку, а также слышит все время звон в ушах.