”Мокрого места не останется”. Российские телеканалы показали, куда надо нацелить ракеты, о которых говорил Путин, но ошиблись в расчетах

По словам Путина, зеркальный ответ — это удар не по пусковым установкам, но и ”в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов”.

”Разумеется, их право думать так, как они хотят. Но считать-то они умеют? Умеют наверняка. Пусть подсчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала подсчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России”, — сказал Путин, обращаясь непосредственно к США.

”Цели намечены” (на самом деле не все!)

В итоговых передачах центральных российских каналов слова Путина восприняли как повод обозначить, куда именно будут направлены ответные удары. В сюжете под названием ”Цели намечены” ведущий ”Вестей недели” Дмитрий Киселев рассказал и показал, как перспективные крылатые ракеты ”Циркон” смогут наносить удары с подводных лодок, находящихся вблизи побережья США. Целями, по мнению Киселева, могут стать: