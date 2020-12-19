Moderna уничтожила около 400 тысяч доз вакцины от Cоvid из-за сбоя на производстве

Как уточнил Слауи, 400 тыс. доз являлись частью более крупной партии вакцины в размере 1,4 млн доз. На заключительных стадиях разработки вакцины возникли проблемы, они были связаны с "фильтрацией", поделился иммунолог. Он также добавил, что подобные сбои характерны для технологических процессов такой сложности.
Ранее газета New York Times сообщала, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США примет решение по вакцине Moderna (допускать ее производству или нет) 18 декабря. В пресс-релизе отмечалось, что эффективность этого препарата превышает 94%.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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