Moderna уничтожила около 400 тысяч доз вакцины от Cоvid из-за сбоя на производстве

Как уточнил Слауи, 400 тыс. доз являлись частью более крупной партии вакцины в размере 1,4 млн доз. На заключительных стадиях разработки вакцины возникли проблемы, они были связаны с "фильтрацией", поделился иммунолог. Он также добавил, что подобные сбои характерны для технологических процессов такой сложности.

Ранее газета New York Times сообщала, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США примет решение по вакцине Moderna (допускать ее производству или нет) 18 декабря. В пресс-релизе отмечалось, что эффективность этого препарата превышает 94%.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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