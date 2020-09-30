30.09.2020, 22:01

”Множество ящиков с неизвестным содержимым”. На дне Балтики нашли пароход, где может быть Янтарная комната

 (2)
EST
”Множество ящиков с неизвестным содержимым”. На дне Балтики нашли пароход, где может быть Янтарная комната
pixabay.com

Группа польских водолазов обнаружила на дне Балтийского моря немецкий пароход ”Карлсруэ”, который затонул в апреле 1945 года вместе с грузом во время эвакуации немцев из Восточной Пруссии. Исследователи задаются вопросом, нет ли в трюме Янтарной комнаты, пишет Фонтанка.ру.

Как передаёт 30 сентября Польское агентство печати, о находке журналистам рассказал водолаз Томаш Стахура, участник дайв-группы, изучающей затонувшие в Балтийском море суда. Обломки парохода, по его словам, находятся в нескольких десятках километров от Устки на глубине 88 метров.

”Практически цел. В его трюмах мы обнаружили военные машины, фарфор и множество ящиков с пока не известным содержимым”, — сообщил водолаз. По его словам, эта находка в целом имеет большое значение для историков и ”может дать переломную информацию об исчезновении легендарной Янтарной комнаты”. ”В Кенигсберге Янтарную комнату видели последний раз. Оттуда пароход ”Карлсруэ” отправился в последний рейс с большим грузом”, — отметил Стахура.

Читайте также:

Поиск обломков ”Карлсруэ” длился около года. У исследователей были отчёты советских лётчиков и рыболовные карты с указанием препятствий на дне, в том числе затонувших кораблей. Группа отобрала сначала несколько десятков пунктов для проверки, затем круг сузился до 22, и только один из них оказался такого же размера, как пароход. В июне и сентябре дайверы совершили три погружения и сделали снимки судна. Пароход шёл на дно вертикально, ударился носом и осел на киль. Он стоит очень ровно, но весь груз сдвинулся вперёд, ”машины, ящики — всё в беспорядке”, говорит Стахура. Исследования будут продолжены, они осложняются большой глубиной и удалённостью от берега.

”Карлсруэ”, по словам исследователя, участвовал в операции ”Ганнибал” по эвакуации немецких жителей Восточной Пруссии. В последний рейс он отправился 12 апреля 1945 года из порта в Пиллау (ныне Балтийск Калининградской области). На борту находились 150 военных, 25 железнодорожников и 888 беженцев — всего 1083 человека вместе с экипажем. Утром 13 апреля его обнаружили и атаковали советские самолёты. Он затонул за 3 минуты, удалось спасти около ста человек.

Янтарную комнату уже неоднократно ”находили”. Например, год назад в Польше её рассчитывали увидеть за люком весом в центнер, но когда его смогли открыть, артефакта там не оказалось. В этом году появилась информация, что она может быть в Калининграде — в затопленном бункер-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша.

Янтарная комната была в XVIII веке создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I и стала подарком Петру I. В оригинальной версии большой кабинет комнаты был выполнен из янтарных панелей, украшений и панно, а чуть позже под руководством Варфоломея (Бартоломео) Растрелли он был дополнен зеркальными пилястрами. После этого комнату несколько раз реконструировали. Во время войны её вывезли немецкие войска, после чего её следы затерялись. Содержимое планировали найти археологи, но все попытки были тщетны. В то же время воссозданная реставраторами Янтарная комната сейчас доступна в Екатерининском дворце в Пушкине.

Читайте также: