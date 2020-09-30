”Множество ящиков с неизвестным содержимым”. На дне Балтики нашли пароход, где может быть Янтарная комната

Как передаёт 30 сентября Польское агентство печати, о находке журналистам рассказал водолаз Томаш Стахура, участник дайв-группы, изучающей затонувшие в Балтийском море суда. Обломки парохода, по его словам, находятся в нескольких десятках километров от Устки на глубине 88 метров.

”Практически цел. В его трюмах мы обнаружили военные машины, фарфор и множество ящиков с пока не известным содержимым”, — сообщил водолаз. По его словам, эта находка в целом имеет большое значение для историков и ”может дать переломную информацию об исчезновении легендарной Янтарной комнаты”. ”В Кенигсберге Янтарную комнату видели последний раз. Оттуда пароход ”Карлсруэ” отправился в последний рейс с большим грузом”, — отметил Стахура.

Поиск обломков ”Карлсруэ” длился около года. У исследователей были отчёты советских лётчиков и рыболовные карты с указанием препятствий на дне, в том числе затонувших кораблей. Группа отобрала сначала несколько десятков пунктов для проверки, затем круг сузился до 22, и только один из них оказался такого же размера, как пароход. В июне и сентябре дайверы совершили три погружения и сделали снимки судна. Пароход шёл на дно вертикально, ударился носом и осел на киль. Он стоит очень ровно, но весь груз сдвинулся вперёд, ”машины, ящики — всё в беспорядке”, говорит Стахура. Исследования будут продолжены, они осложняются большой глубиной и удалённостью от берега.

”Карлсруэ”, по словам исследователя, участвовал в операции ”Ганнибал” по эвакуации немецких жителей Восточной Пруссии. В последний рейс он отправился 12 апреля 1945 года из порта в Пиллау (ныне Балтийск Калининградской области). На борту находились 150 военных, 25 железнодорожников и 888 беженцев — всего 1083 человека вместе с экипажем. Утром 13 апреля его обнаружили и атаковали советские самолёты. Он затонул за 3 минуты, удалось спасти около ста человек.

Янтарную комнату уже неоднократно ”находили”. Например, год назад в Польше её рассчитывали увидеть за люком весом в центнер, но когда его смогли открыть, артефакта там не оказалось. В этом году появилась информация, что она может быть в Калининграде — в затопленном бункер-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша.