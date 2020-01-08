Многие авиакомпании отменили рейсы на Ближний Восток и не будут летать над Ираном

По данным Bloomberg, маршруты изменили Air Canada и Srilankan Airlines. Как пишет Reuters, рейсы Урумчи — Тегеран отменила China Southern Airlines. Не будет летать над Ираном и Ираком Air France, передает CNN.
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, пишут ”Ведомости”.
Проходящих над Ираном маршруты поменяют ”Уральские авиалинии” и S7, передает ТАСС.
За несколько часов до авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать пассажирские и грузовые полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов.
Украина также приостановила полеты над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы в Тегеране, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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