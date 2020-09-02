Минск подготовил "асимметричные" санкции против стран Балтии

"Они хотят быть впереди планеты всей. Вопросы использования санкционных инструментов мы ранее обсуждали и сходились в том, что санкции — абсолютно неприемлемый вид межгосударственных отношений. И мне было удивительно, что уже на второй день после выборов стали раздаваться голоса этих государств, что надо вводить санкции. Чтобы реально оценить ситуацию, надо время", — уверен Макей.

В ЕС уже несколько недель обсуждается тема санкций против ряда белорусских чиновников, не все государства согласились с включением в список Александра Лукашенко. Между тем, страны Балтии уже запретили въезд на территорию Литвы, Латвии и Эстонии 30 белорусским чиновникам, включая Лукашенко.

"Бог им судья. Нам известно о списке санкций. Мы тоже провели межведомственное согласование, подготовили и утвердили асимметричные санкции. Будем давать адекватный ответ", — заверил Макей.

В белорусский список вошли те лица, которые "рьяно пытались вмешиваться в дела белорусского государства, вносили предложения о финансовой поддержке оппонентов".