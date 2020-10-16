Минск объявил Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к свержению строя

Санкция по этой статье предполагает от трех до пяти лет колонии.

О том, что Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц российского МВД, стало известно на прошлой неделе. Как уточнили в ведомстве, уголовных дел против нее в России не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.

В начале августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции.

Поначалу митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали.

В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его вступление в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. Брюссель призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.

По инициативе Тихановской, которую оппозиция считает избранным лидером, в стране создали Координационный совет по транзиту власти. Его представители требуют назначения новых выборов и переговоров. В связи с этим Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти.

Большинство членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в том числе сама Тихановская (она уехала в Литву сразу после выборов).

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