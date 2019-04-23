Минобороны: Теракты в Шри-Ланке были местью за Крайстчёрч

Серия терактов в Шри-Ланке в пасхальные праздники была ответом на нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчёрч. Об этом заявил, комментируя первые результаты расследования, заместитель министра обороны Шри-Ланки Руван Виевардене в парламенте страны во вторник, 23 апреля.

В Крайстчёрче 15 марта было совершено нападение на две мечети, находящиеся примерно в пяти километрах друг от друга. 28-летний гражданин Австралии, правый экстремист Брентон Таррант снимал атаку скрытой камерой и вел прямую трансляцию в интернете. В результате теракта погибли 50 человек. Полиция задержала Тарранта в тот же день, позднее ему были предъявлены обвинения в убийстве.

Число жертв растет

Взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трех католических храмах прогремели в пасхальное воскресенье почти одновременно. Все они были совершены смертниками, гражданами Шри-Ланки.