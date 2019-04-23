Минобороны: Теракты в Шри-Ланке были местью за Крайстчёрч

Взрывы в отелях и католических храмах Шри-Ланки стали ответом исламистов на атаку на мечети в Новой Зеландии. Число жертв терактов в пасхальное воскресенье превысило 320 человек.
Серия терактов в Шри-Ланке в пасхальные праздники была ответом на нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчёрч. Об этом заявил, комментируя первые результаты расследования, заместитель министра обороны Шри-Ланки Руван Виевардене в парламенте страны во вторник, 23 апреля.
В Крайстчёрче 15 марта было совершено нападение на две мечети, находящиеся примерно в пяти километрах друг от друга. 28-летний гражданин Австралии, правый экстремист Брентон Таррант снимал атаку скрытой камерой и вел прямую трансляцию в интернете. В результате теракта погибли 50 человек. Полиция задержала Тарранта в тот же день, позднее ему были предъявлены обвинения в убийстве.
Число жертв растет
Взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трех католических храмах прогремели в пасхальное воскресенье почти одновременно. Все они были совершены смертниками, гражданами Шри-Ланки.
В результате этих терактов погиб как минимум 321 человек, около 500 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Среди погибших — 32 иностранца, это граждане США, Великобритании, Германии, Португалии, Китая, Нидерландов, Бельгии, Турции, Японии, Индии, Бангладеш и Пакистана.
Правительство Шри-Ланки возложило ответственность за серию взрывов на местную исламистскую группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальное единение", NTJ).