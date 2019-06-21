Минобороны РФ предложило наказывать за снос военных памятников за границей

Согласно документу, нарушившим запрет иностранцам предлагается запретить въезд на территорию России. Также предлагается арестовывать их активы в стране, а также запретить заключать любые сделки, связанные с собственностью и инвестициями. Также предлагается приостанавливать деятельность находящихся под контролем нарушителей юрлиц, а также их полномочия в советах директоров, иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории России.

В начале июня в Харькове представители проукраински настроенных партий и организаций снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Областная полиция завела два уголовных дела по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Полиция провела 14 июня обыски у подозреваемых активистов.

В Минобороны России снос памятника назвали ”движением к варварству”. В офисе Зеленского заявили, что к этому привела ”непродуманная гуманитарная политика Киева” последних нескольких лет.