16.08.2020, 16:21

Минобороны Беларуси объявило о военных учениях у литовской границы

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EST 39
Kevadtorm 2019, linnalahingud Sillamäel
Kevadtorm 2019, linnalahingud SillamäelFoto: Tiit Blaat

Минобороны Беларуси объявило об экстренных учениях возле границы с Евросоюзом.

Вооруженные силы Беларуси проведут тактические учения в районе Островецкой АЭС, которая находится вблизи белорусско-литовской границы. Об этом сообщило Минбороны Беларуси.

Учения будут проходить с 17 по 21 августа.


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