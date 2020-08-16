Минобороны Беларуси объявило о военных учениях у литовской границы

Минобороны Беларуси объявило об экстренных учениях возле границы с Евросоюзом.
Вооруженные силы Беларуси проведут тактические учения в районе Островецкой АЭС, которая находится вблизи белорусско-литовской границы. Об этом сообщило Минбороны Беларуси.
Учения будут проходить с 17 по 21 августа.
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