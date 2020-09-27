Минобороны Армении сообщило о 16 погибших и более ста раненых в Карабахе

Армения в ходе конфликта в Нагорном Карабахе потеряла 16 человек. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на заявление замминистра обороны самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Артура Саргсяна.

”По предварительным данным, армянская сторона имеет 16 жертв и более сотни раненых”, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана показало кадры уничтожения боевой техники Армении. По заявлению министерства, Армения потеряла большое количество как техники, так и живой силы.

Премьер-министр Армении Никола Пашинян говорил в обращении к народу, что Азербайджан бомбардировал столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, и отмечал, что среди мирного населения есть погибшие и раненые. Омбудсмен Нагорно-Карабахской республики сообщил, что в результате обстрела со стороны азербайджанских военных погибли женщина и ребенок.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна также понесла потери, по словам политика, они есть и среди военных, и среди гражданских. Генпрокуратура республики сообщила о 19 пострадавших мирных гражданах в зоне конфликта. Армянское Минобороны также публиковало на своем сайте кадры уничтожения азербайджанской военной техники и живой силы противника.